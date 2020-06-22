有歌壇「東方不敗」之稱的張清芳，2005年嫁給「銀行投資教父」宋學仁，之後定居香港當貴婦，婚後鮮少在螢光幕前出現，不過近日卻驚爆她已離婚，她也發聲明證實。

張清芳和宋學仁發共同聲明，因「無法克服雙方的差異性而決定離婚」，雖然努力嘗試過，但去年仍協議離婚，並選擇今年暑假期間完成法律程序，並表明以後不再是夫妻，依然會是孩子的父母。

他們也請外界不要臆測離婚理由，因為會傷到孩子，也懇請不要打擾家人和朋友。張清芳嫁宋學仁15年，婚後專心在家相夫教子，老公對她更是疼愛有加，多年來不斷送上遊艇、樓房，因此忽然離婚讓外界相當震驚。

張清芳聲明如下：

很遺憾地通知關心我們的朋友這個訊息。

我們因為無法克服雙方的差異性而決定離婚了。雖然我們努力嘗試過，但仍然無法解決，因此在去年協議離婚，並選擇在今年孩子放暑假期間完成法律程序。以後雖然不是夫妻，但我們依然會是孩子的父母，孩子不會因為我們的離婚而失去任何一方的愛。

懇請外界不要臆測我們離婚的理由，這會傷害到我們的孩子。也懇請不要打擾我們的家人和朋友。這雖然不是好的消息，但對我們而言已是最好的決定。

張清芳離婚聲明。

(中時電子報)