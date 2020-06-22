大安濱海豪華露營區《向海那漾》將成為新熱門打卡點。（陳淑娥攝）

大安濱海豪華露營區《向海那漾》將成為新熱門打卡點。（陳淑娥攝）

大安濱海豪華露營區《向海那漾》7月1日正式對外營運。（陳淑娥攝）

《向海那漾》園區規劃為複合式空間，還有大草皮遊戲區。（陳淑娥攝）

大安濱海豪華露營區《向海那漾》是台中新度假勝地。（陳淑娥攝）

大安濱海豪華露營區《向海那漾》是台中新度假勝地。（陳淑娥攝）

大安濱海豪華露營區《向海那漾》，22 日盛大舉行開幕儀式，副市長令狐榮達、觀旅局長林筱淇、立委張廖萬堅均共襄盛舉。（陳淑娥攝）

台中新型態的度假勝地大安濱海豪華露營區《向海那漾》，22 日盛大舉行開幕儀式，園區規劃為複合式空間，包括豪華露營區、大草皮遊戲區、生態展覽空間、戶外戲水池及海景餐廳。其中，32帳生態旅遊豪華露營帳篷尤為吸睛，將於25日試營運，7月1日正式對外開放。

《向海那漾》開幕儀式下午盛大登場，包括台中市副市長令狐榮達、觀旅局長林筱淇、立委張廖萬堅、市議員李榮鴻、施志昌等來賓均共襄盛舉，現場熱鬧非凡。

令狐榮達表示，兩個多月前來考察過，覺得這邊非常有潛力，大安濱海遊客中心在3月委外出去，2000萬元的投資打造豪華的帳篷，海岸線的中央，串聯海線觀光景點，是一個非常舒適的遊憩場所，暑假即將到來，歡迎大家一同來露營吹海風。

執行董事陳勁豪指出，大家平常在山上露營，可以到海邊享受不一樣的露營，《向海那漾》園區規劃成複合式空間，包括豪華露營區、大草皮遊戲區、生態 展覽空間、DIY 體驗、戶外戲水池，以及海景餐廳和輕食咖啡等區域，共建置32 帳生態旅遊豪華露營帳篷，且豪華露營區規劃在防風林，不必擔心強風影響。

帳篷分有二人、三人、四人床型，能滿足各旅群需求，帳篷造型風格有汕海、禾風、風野3款，特別再設計能遠眺海景、別具異國情調「納海木屋帳」。帳內皆備有沙發、電風扇、冷氣機以及獨立衛浴設備，戶外則有愜意吹風曬陽的鞦韆椅，只需要簡單行李，就能盡情徜徉在大自然中。

《向海那漾》由設計師張瑜珍專業團隊一手擘畫，並精心結合當地環境，推出彩繪風箏、植物手作 DIY、河口生態探索、大安港老街巡禮等行程，園區7月1日開始營業，25日至29日試營運期間游泳池開放供遊客免費使用。經營團隊在正式營運前夕，特別舉辦為期 3 個月「風舞市集」，邀民眾共享台中大安濱海的美好。

(中時 )