國際貨幣基金組織(IMF)週四表示，儘管一些為遏制疫情所採取的限制措施有所放鬆，但美國實際上的封鎖措施持續了比預期更長的時間，這表明該國第二季國內生產總值(GDP)萎縮幅度將大於預期。

IMF發言人賴斯(Gerry Rice)在線上舉行的例行記者會上表示，更多細節將在6月24日IMF發佈最新的「全球經濟展望」報告時公佈。

他說，考慮到持續的封鎖措施，世界最大經濟體－美國的復甦步伐可能會更慢，但他並未給出確切的預測。

賴斯表示，大陸經濟正重啟動能，數據顯示，截至5月，大陸投資和服務業的復甦強於預期。他表示，總體而言，風險仍偏向下行。

IMF總裁喬治艾娃(Kristalina Georgieva) 和其他IMF高層官員曾表示，該組織可能會下調已經很悲觀的、2020年全球GDP將萎縮3%的預測。

(中時電子報)