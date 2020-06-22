美盛旗下全球股票專家馬丁可利近日舉行媒體線上會議，馬丁可利投資組合經理Andrew Chambers和Daniel Fitzgerald在會上討論了如何發掘穩定收益的實質資產、在新冠肺炎疫情下此資產類別的投資機遇，以及實質資產的市場前景。

何謂實質資產：

實質資產為經濟的基石，包括房地產投資信託、 基建包括收費公路、機場、鐵路、光纖網絡，以及公用事業如電力及水務等，受日常需求、人口增長、城市化以至科技發展帶動。

實質資產受惠於其行業主導地位，優質實質資產的價格在長期內料將逐漸上升。在這種定價結構支持下，其需求缺乏彈性、經常性現金流強勁及商業周期風險較低等特性，應有助減低通膨對投資者收入的影響，並帶來收入增長。

亞洲人口增長為實質資產帶來投資良機，亞太區實質資產機遇近在咫尺：

印度：作為全球外包中心(資訊科技、金融服務)，租賃持續展現動力。

香港：公用事業具防禦性，不受市場干擾，持續滿足基本的家庭需求。

菲律賓：經濟發展迅速及人口大幅增長，帶來龐大電力需求。

澳洲：購物中心人流影響租戶銷售，長期租賃租金的結構性增長潛力可觀。

馬來西亞：隨著亞洲區內貨櫃吞吐量增加，受惠於轉運服務。

新加坡：涉足數據中心市場：由數據儲存以至企業及消費者應用的各種大數據。

根據預測，未來15年亞太區是全球中產階級增長最快的地區，預期將達超過20億人。另外，亞洲大城市人口增長較迅速。聯合國經濟和社會事務部人口司預計，至2030年為止，全球逾40個超大型城市當中，亞洲將佔一半以上。2020年亞洲的互聯網用戶總數已佔全球達50.7％，大幅超越其他地區，而5G基建發展方面，大陸及南韓的5G就緒程度分別佔第一位及第三位。

實質資產實例：

印度：Embassy Office Parks REIT：持有並營運印度表現最佳的辦公室市場，截至2019年12月31日投資組合的出租率達95.1％。

香港：中電控股：亞太區首屈一指的能源業務，在人口及中產增長率強勁的支持下，滿足龐大的電力增長需求。

香港：領展房地產投資信託基金：領展上市近15年，已晉升為亞洲最大、全球第六大房地產信託，在提升租金及出租率方面有強勁的營運績效支持。

新冠肺炎全球大流行如何影響亞太區實質資產，看好較少受新冠肺炎疫情停工影響的企業：

房地產投資信託：

看淡部份高端及非必需消費品的房地產投資信託。

看好超級市場及雜貨店資產組成的房地產投資信託。

青睞數據中心，因為新冠肺炎禁制令要求民眾留在家中，促使數據用量增加。

公用事業：

看好公用事業領域，因有關行業提供必需服務，加上現金流來源可靠， 因此疫情對其影響相對較低。

受惠於封關措施，居民或因為長時間留家避疫而增加用電，有利公用股如電力公司企業的前景。

基建：

機場及航空相關資產短期股息前景未明，因為假若第二波疫情爆發，航空公司會有更多集資的需求，而鑑於疫情導致經濟放緩、航空旅遊減少和社會行為轉變，行業復甦仍需時日。

看好公路股，隨著更多地區解封，民眾透過陸上交通在本地的出行會增加，加上公路股估值具吸引力，或會是更好的選擇。

亞太區市場展望，新冠肺炎帶來空前影響：

雖然不少穩定收益股票的估值已見上升，但目前商業活動並未回到疫情前水平，明年實質資產企業料將可能增加配息。

如果全球利率維持在偏低水平，我們將看好該類資產，而現時市場最大的風險為第二波疫情爆發，要視乎各地政府如何處理及應對。

贏家和輸家：

目前的社交限制措施在短期內料將繼續影響實質資產地產如購物中心、機場和收費道路等。

我們認為公用事業、鐵路煤炭運輸、電訊和數據中心、和以超級市場為主的零售物業面對的影響應將較少。

收益前景：

新冠肺炎的社交限制措施令資產週期疲軟，預計有助2021年的股息增長。

在長期人口和城市化增長的支持下，我們對亞太區實質資產的長遠前景保持樂觀。

(工商 )