「沒有最慘，只有更慘」，商總調查會員廠商在防疫解封後經營困境是否好轉，結果發現雖然部分行業有回溫，更多行業反而境況更糟。商總理事長賴正鎰直言，只有國境內防疫解封，是不足以撐起振興經濟的大旗，因此強烈建議政府，在邊境解封前、在疫情結束前，政府的紓困必須得持續滾動式的調整、進行，不能停。

工商協進會理事長林伯豐也指出，疫後政府的經濟策略方案，如果邊境沒有解封，很難達到預期效果，企業也很難在短期內回復原有生能能量，因此呼籲政府，在邊境解封前，紓困方案不但不能停，力度還應加大。

疫情發生以來，商總每月調查會員廠商受創情形，在國內防疫解封後，賴正鎰以為廠商業績應可逐步回溫，可以不用再向政府呼喊有那些業者需要政府的關照，但是，沒想到當商總詢問會員廠商「復原」情形時，得到的是多數廠商仍處在「賠錢」進行式中的反映，有些行業甚至是「沒有更慘，只有最慘」。

商總正在做最後彙整的工作，賴正鎰依據初步的資料發現，國境內防疫解封，確實對部分行業帶來商機，例如風景區的旅遊業，還有餐飲業的業績都因解封而有回升，但也只是正常時期營收的一半不到，這數字顯的示的是，業者都在苦撐，即使苦撐也都比都會區的觀光飯店好，觀光飯店的住房率都不超過30％。

賴正鎰指出，不少民生相關的行業，因為邊境沒有解封，導致有些貨源進不來，即使有訂單，貨也難銷出去，營運別說是有起色，反而更糟，顯然，只有國境內防疫解封，雖然，可以刺激消費，卻無法解決廠商經營困境，也不足以撐起振興經濟的大旗。

賴正鎰與林伯豐都認為，在邊境解封前、在疫情結束前，政府的紓困必須得持續滾動式的調整、進行，不能停。

(工商 )