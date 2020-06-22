為搶夏日餐飲商機並刺激買氣，全球最大比薩連鎖品牌必勝客攜手與蟬聯兩屆東京TRY大賞冠軍拉麵店「麵屋武藏」，推出號稱地表最強跨界聯名的世界首創「一口入魂拉麵比薩」，以麵屋武藏原創中粗麵條滿滿鋪在比薩上為襯底、覆蓋上大片叉燒肉、再撒上大把蔥花及爽口筍片增添口感，最後加上經典必備的溏心蛋，滿足拉麵控或比薩控嘗鮮試奇的慾望。

「一口入魂拉麵」比薩只在台灣必勝客銷售，日本也吃不到，單點1個大比薩459元，「HOT和風嚴選套餐」1,059元，6月23日起即可在必勝客官網搶先預購！6月30日起於指定活動門市限時限量發售。6月30日到7月27日，凡於必勝客指定門市消費，還可獲得「必勝客x麵屋武藏」現金優惠券。

不用等到振興三倍券發售，必勝客並祭出澎湃「買一送三超值優惠雙套餐組合」，購買指定大比薩，分別贈送指定比薩、BBQ口味厚燒醬烤、黃金和風鱈魚塊、薯星星等爆美味副食。活動自6月23日到7 月13日。

今年3月必勝客HOT和風系列推出的「京都宇治金時比薩」，濃厚日系風味引發IG狂刷一波HOT和風熱潮，這次必勝客攜手麵屋武藏將西式與日式經典美味融合，打造比薩與拉麵絕佳組合，希望再創一波和風吃食狂潮。在必勝客薄脆餅皮上，鋪滿麵屋武藏吸飽滿豚骨湯汁的原創中粗拉麵麵條為襯底，搭配新鮮脆口的筍片，並覆蓋帶有油花的大片叉燒肉，烘烤後再搭配滑嫩鹹香的半熟溏心蛋及新鮮辣椒、蔥花及白芝麻，每一口都帶來比薩與拉麵交融的豐富滿足感。

(工商 )