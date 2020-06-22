根據經濟部統計，在肺炎疫情衝擊下，4月餐飲業營業額年減22.8％，為歷年統計最大減幅，觀察6月國內疫情趨緩，政府放寬社交距離與人流管制措施，民眾外出用餐信心逐日回升，台新銀行看好這波餐飲景氣回暖，抓緊腳步與餐飲集團共推振興優惠方案，刷台新卡在王品集團、欣葉台菜、這一鍋餐飲集團消費，搭配振興券最高可獲刷卡金1,100元回饋。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，後疫情時代，看好端午假期餐飲美食人潮回流，趁勢提供信用卡優惠，讓民眾消費更有感。台新銀行攜手王品集團推刷卡優惠，民眾至王品集團旗下餐廳用餐消費，單筆消費滿1,000元即送2張「500元現金兌換券」。7月31日前使用振興三倍券綁定台新信用卡，刷滿3,000元送400元刷卡金，且新戶再加碼，最高獲1,100元刷卡金，民眾若使用王品瘋美食APP綁定台新信用卡支付，還可再享APP點數回饋。

對於喜愛台菜的民眾，黃天麟提醒，台新信用卡加入欣葉Shin Yen Line官方帳號，次月31前參與官方帳號三階段活動，最高可獲300元欣葉台菜折扣券，憑券至欣葉旗下餐廳用餐，平日消費滿500元可現抵100元。若台新卡持卡人加入這一鍋餐飲集團Line官方帳號，可依加入日期起算，獲得限量100元現金券。

為服務各個消費者需求，台新銀行響應外送服務，使用街口支付綁定台新銀行街口聯名卡，指定餐廳外帶、外送可獲最高18％回饋。尚未持有台新卡民眾，黃天麟強調，6月30日前至台新銀行指定網頁核卡並搭配振興三倍券，即可獲新戶刷3,000元最高拿1,100元刷卡金。充分掌握優惠靈活運用振興券方案，與家人朋友開心聚餐聰明消費省荷包。

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