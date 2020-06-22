1999年感恩節，荷槍實彈的美國聯邦探員，衝入佛羅里達州邁阿密的一處古巴移民住宅，強行從衣櫃裡帶走5歲的古巴小難民伊利安‧岡薩雷茲(Elian Gonzalez)，讓他回到古巴的父親身邊。20年過去，伊利安已經是26歲的俊俏大男孩，他已經訂婚，並在6月21日的古巴父親節，宣布自己即將初為人父的喜訊。

伊利安已長成俊俏的青年。(摘自伊利安臉書網頁)

當時，伊利安與母親和另外9人，搭船企圖從古巴偷渡到美國，但在海上翻船，其他人都慘遭溺斃。伊利安被母親在邁阿密的親友接去同住，但他們拒絕把孩子交給伊利安的生父璜，璜說，對前妻企圖讓孩子涉險度海毫不知情。

伊利安在美國的親友與古巴父親的搶人大戰，讓年僅5歲的他成為全球焦點。返回古巴後，伊利安被古巴當局視為看板。

雙方進行法律攻防後，美國移民局裁定伊利安必須與父親團聚。聯邦探員拿著槍衝入民宅帶走伊利安時，伊利安一臉驚恐的畫面成為經典，拍下照片的美聯社記者迪亞茲，因此榮獲普立茲獎。

這樁搶親大戲轟動全球，回到古巴後的伊利安，成為古巴當局打敗美帝的樣板人物，並且備受古巴前領導人卡斯楚疼愛。伊利安2017年受訪時曾表示，他同意父親當年接回他的舉動，也透露希望有一天，能與在邁阿密的親友重修舊好。

(中時 )