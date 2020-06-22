受到新冠肺炎疫情影響，美國加州迪士尼（Disney CaliforniaAdventure）自今年3月起暫停營業，官方近日宣布將重新開放樂園，不過這項消息釋出後，反而引來一陣反對聲浪，民眾擔心會因此引來第2波疫情，甚至有人開始發起請願活動，強烈要求加州迪士尼將開放時間延後。

綜合外媒報導，加州迪士尼官方於本月10日宣佈，迪士尼樂園和加州冒險樂園將於7月17日重新開放，7月23日則會開放「Disney's Paradise Pier Hotel」飯店。每日進入樂園的人數設有上限，遊客須提前預約到訪時間，並填寫健康申報表格，入園前需量測體溫並全程配戴口罩。

加州迪士尼重新開放的消息一出，並未獲得支持，反而遭到大批民眾反對，認為在現在這個時刻開放園區，存在著許多安全隱憂，擔心可能會因此爆發第2波疫情。有民眾致信加州州長紐森（Gavin Newsom），要求延後開放時間，目前請願活動已有4萬多人連署。

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(中時電子報)