南投縣警察局卸、新任局長，22日舉行交接典禮，縣長林明溱感謝榮升新北市警局主任祕書的卸任局長陳木樹，對南投縣治安交通維護的重大貢獻；也期許新任局長呂新財，結合縣府團隊做好治安、交通及為民服務工作。

警察局長交接由林明溱主持及監誓，警政署副署長黃宗仁監交；包括立委馬文君、南投地院院長黃俊明、南投地檢署檢察長張曉雯、南投看守所所長杜聰典，縣議會祕書長陳國忠及縣議員簡賜勝、蔡孟娥、張嘉哲、曾振炎、洪明科，南投市長宋懷琳、草屯鎮長簡景賢、南投縣警察之友會理事長簡崇吉都到場共襄盛舉。

林明溱表示，希望新任局長呂新財，優先達成警政署將毒品趕出校園的重點工作，也要有效打擊犯罪，讓縣民對警察維護治安有信心；最近雙龍瀑布七彩吊橋吸引大批觀光人潮，員警維持交通的壓力倍增，卻表現得令人刮目相看，希望呂局長能給予辛苦努力的員警最大獎勵，如果資源不夠，縣長也會優先補助。

身兼南投縣義警大隊長的立委馬文君表示，希望新任局長呂新財迅速掌握地方治安狀況，多傾聽基層同仁心聲；縣內各級民意代表及縣民，都會成為打擊犯罪、為民服務的員警們，最大的支持力量。

(中時 )