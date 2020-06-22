河樂廣場內的「科技藝術之繪畫互動投影」設備，讓大小朋友來到現場，在圖卡上彩繪出自己想像中的船隻，簽名掃描後，就能立即出現在現場投影的動畫中。（路徑規劃設計有限公司提供／李宜杰台南傳真）

運河故事館透過展覽，帶領大家走進河樂廣場的前世今生。（路徑規劃設計有限公司提供／李宜杰台南傳真）

走進河樂廣場，感受1960年代的帆影點點、漁業繁榮的「台南運河船塢」時期，讓市民感受城市的發展歷程。（路徑規劃設計有限公司提供／李宜杰台南傳真）

台南河樂廣場前身為知名建築「中國城」，經翻新改造後，如今化身親水公園，自3月開幕後就吸引不少遊客朝聖，甚至躍上國際新聞版面。為了讓民眾一窺河樂廣場的前世今生，台南市政府都發局22日啟動「時光如河─運河故事館」系列活動，除展出中國城舊時文物、影像，也透過互動影像空間重現運河昔日榮景，讓民眾重溫府城蛻變。

台南市長黃偉哲22日下午偕都發局長莊德樑、地政局長陳淑美與多位南市議員參加開展活動。黃偉哲說，從運河到盲段，從中國城到河樂廣場，這些階段一一記載了台南生活的點點滴滴，透過此次展覽，可以了解歷史的演進。都發局長莊德樑則說，此次展覽能讓民眾回溯昔日「中國城」，再遙想1960年代漁業繁榮的運河船塢時期，歡迎民眾一探究竟。

現場除將展出中國城戲院舊時的票券、錄影帶，同時也規畫互動投影空間，民眾可彩繪船隻，透過現場掃描，投影至牆上動畫，重現早年運河畔熱鬧的生活景象。黃偉哲22日也現場與小朋友共繪船隻圖卡，親簽後投影至牆上，揭開此次活動序幕。

此次展覽活動日期為即日起至12月21日，開放時間為16時至20時，每周二休館。另，展期間也有舞台劇、現代舞演出、親子小學堂、樂團表演、夏日水畔電影院等活動，相關活動訊息將同步於台南市政府都發局網站、河樂廣場粉絲專頁公布。

(中時 )