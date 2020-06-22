台南河樂廣場前身為知名建築「中國城」，經翻新改造後，如今化身親水公園，自3月開幕後就吸引不少遊客朝聖，甚至躍上國際新聞版面。為了讓民眾一窺河樂廣場的前世今生，台南市政府都發局22日啟動「時光如河─運河故事館」系列活動，除展出中國城舊時文物、影像，也透過互動影像空間重現運河昔日榮景，讓民眾重溫府城蛻變。
台南市長黃偉哲22日下午偕都發局長莊德樑、地政局長陳淑美與多位南市議員參加開展活動。黃偉哲說，從運河到盲段，從中國城到河樂廣場，這些階段一一記載了台南生活的點點滴滴，透過此次展覽，可以了解歷史的演進。都發局長莊德樑則說，此次展覽能讓民眾回溯昔日「中國城」，再遙想1960年代漁業繁榮的運河船塢時期，歡迎民眾一探究竟。
現場除將展出中國城戲院舊時的票券、錄影帶，同時也規畫互動投影空間，民眾可彩繪船隻，透過現場掃描，投影至牆上動畫，重現早年運河畔熱鬧的生活景象。黃偉哲22日也現場與小朋友共繪船隻圖卡，親簽後投影至牆上，揭開此次活動序幕。
此次展覽活動日期為即日起至12月21日，開放時間為16時至20時，每周二休館。另，展期間也有舞台劇、現代舞演出、親子小學堂、樂團表演、夏日水畔電影院等活動，相關活動訊息將同步於台南市政府都發局網站、河樂廣場粉絲專頁公布。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。