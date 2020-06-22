櫃買中心今（22）日表示，鼎創達公司（5304）上櫃有價證券自6月23日起恢復交易。

鼎創達公司已於年6月22日召開重大訊息說明記者會，說明暫停交易事由之相關訊息，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自6月23日起恢復在證券商營業處所買賣。

(工商 )