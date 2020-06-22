酷航將於2020年7月5日（周日）起，正式復飛台北-新加坡航線，每週1班以B787-9機型飛航。新冠肺炎疫情爆發前，酷航每周飛台北-新加坡多達25-28個航次，酷航台灣公司總經理李育修表示，能夠復飛就是個好的開始，台灣是酷航復飛的第七個航點，另六個包括伯斯、廣州、香港、檳城、怡保、古晉，7月復飛的還包括泗水。

台北-新加坡TR 997航班15:05起飛，19:35抵達，新加坡-台北TR 996航班09:00起飛，13:50抵達，以可載客375人的B787-9飛行，另外也提供載貨運務。

酷航將採取嚴格的防疫措施，以確保旅客及機組人員的健康安全，讓乘客可以安心地搭乘酷航。其包含登機前體溫量測、保持配戴口罩、防疫座位安排、及遵守安全距離等多項措施。

為了減少接觸，酷航鼓勵旅客使用線上報到並預先提交健康聲明。機上座位也將預先放置護理包供乘客個人使用，內含抗菌濕紙巾、消毒液以及醫療口罩。飛行時化妝間則會加強清潔及消毒，保持每小時至少3次的頻率。

旅客亦須留意自今年6月1日起僅能攜帶3公斤以下的登機行李，且須能置於前方座位底下，這是為了確保乘客在安檢、登機和出發時保持安全距離，其餘7公斤以下的登機行李可免費託運。

此外，為了讓旅客安心旅行，考量到乘客在預訂後有更改計畫的需求，酷航也將一次免費更改政策延長至2020年7月31日。更多防疫政策詳情可以參閱酷航官網完整說明https://www.flyscoot.com/zhtw/announcements/safetravels。

酷航將持續觀察疫情狀況、調整政策規範、以及檢視落實狀況，以確保乘客不僅安全健康也能安心飛行。

(工商 )