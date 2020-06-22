台電金門區營業處長黃甘杏（左二）等人拜會金門縣長楊鎮浯，溝通協力打造〈金門低碳島〉事宜。（台電提供）

連日高溫用電量持續激增，台電金門塔山發電廠新設9、10號機組已加入系統調度，評估今夏全島供電無虞，目前加快規畫運用全年平均日照逾250天和強勁東北季風優勢條件，進一步強化智慧電網系統，往打造〈金門低碳島〉的目標邁進。

台電再生能源處長蔡英聖、金門區營業處長黃甘杏偕塔山工務所主任陳憲能今（22）日下午拜會金門縣長楊鎮浯，彙報目前金門電力建設概況，並研商縣府協助辦理事宜，盼未來攜手提供金門更好的供電服務。

台電說明，金門地區用電戶數大約3萬7460戶，新設塔山電廠9號機、10號機已加入系統調度，以近年金門地區最高負載量，與現有發電設備總裝置容量來評估，金門尚屬供電無虞的地區。

台電金門區處目前加緊辦理各項重點工作，包括「配電自動化系統之建置」在內，主要是導入饋線自動化即時監控系統，蒐集線路現場運轉及事故資訊，一旦發生停電事故，第一線人員可迅速判斷故障區間並投切開關，未來將可大幅縮短停電時間及影響範圍，有效提升用電滿意度。

縣府則指出，金門正向打造低碳島的目標前進，目前在推廣增加再生能源併網占比、住商節電計畫，以及太陽能熱水器安裝普及率與密度，均居全國第一。

在金門智慧電網推動架構下，未來金門大橋開通之後，台電公司也將在烈嶼轉運站評估設置再生能源的可行性，搭配獎勵設置屋頂型太陽能設備，朝節能減碳目標大步向前走。

(中時 )