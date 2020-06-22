54歲王小姐為第1期乳癌患者，經化療控制病情後，偶有腹瀉、腸胃不適、疲倦、及患部淋巴水腫等症狀，因此求助台南市立醫院，經中醫師曾碩平透過中藥調理，並教導病患按摩淋巴後，化療不適症狀於1個月後獲得大幅改善。

中醫師曾碩平提到，常見的化療後不適症狀包括：食慾降低、噁心嘔吐、疲倦、腹瀉、便祕等，民眾若求助中醫，醫師通常會提供香砂六君子湯、理中湯、旋覆代赭石湯和半夏瀉心湯等藥方調理，有助補氣止瀉，病患服用後也多半獲得極佳療效。

曾碩平說，癌症患者常因治療副作用、心理壓力等狀況，影響食慾、運動量和睡眠品質，進而無法維持理想體重，恐增癌症復發風險。因此，可求助中西醫全人照護，透過西醫治療、中醫輔助評估，雙管齊下協助患者術後恢復。

另外，有不少研究指出某些中藥如當歸、人參等，因含類似荷爾蒙相關效果，病患食用後恐增加乳癌復發風險。對此，曾碩平澄清，此類研究皆為實驗室內研究或動物實驗，目前人體內作用尚未取得證實，甚至有部分研究持相反意見，顯示中藥能減少乳癌病患罹患子宮內膜癌風險，因此，呼籲民眾不必擔心，可放心遵照醫師指示服用中藥。

曾碩平提到，全民健保目前在中醫部分有「癌症患者加強照護整合方案」，針對癌症病友提供完整中醫評估和治療，盼病友能透過全人照護，勇敢度過難關、順利康復。

(中時 )