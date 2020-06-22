雲林縣台西鄉台西港曾繁華一時，後因時空變遷而沒落。（本報資料照片）

雲林縣台西鄉台西港因台語歌曲《癡情台西港》廣為人知，但因傳統漁業榮景不再而沒落，台西活力海岸工作協會22日計畫藉由活化港內的「漁港小店」，結合休閒漁業與蚵貝文創產業，打造全新風格的「藝文台西港」。

《癡情台西港》是已故雲林縣麥寮鄉歌手唐飛的成名之作，他年輕時曾前往新加坡發展，因思念故鄉寫下這首歌，讓台西港廣為人知，早年傳統漁業興盛，台西港船隻聚集，如今因時空變遷而沒落，目前以近海養蚵產業為主。

台西活力海岸工作協會志工廖榮祥表示，台西港內有1間「漁港小店」，是利用閒置的「台西港漁業管理站辦公廳舍」改建而成，原本規畫做為遊客中心，卻因缺乏經費閒置多年。

廖榮祥感嘆「漁港小店」曾風光一時，1樓為藝文展示空間，2樓可遠眺整個台西港感受原始漁港風情，還有1處小沙攤可體驗西海岸自然生態，2013年曾列為雲林農業博覽會亮點，後來因經費問題而停擺，非常可惜。

廖榮祥說，台西港保留傳統漁港的樸拙之美，目前協會規畫一系列活動，包括乘膠筏遊蚵田、魚塭摸文蛤、溼地巡禮、蚵貝文創等，希望相關單位能給予協助，重現台西港風情。

雲林縣政府指出，目前縣府正推動雲西整體發展觀光規畫「發現61幸福公路」，將聯結台西海園、海口生活館等景點，打造自行車道路網與堤頂步道，未來會輔導地方社團透過地方創生尋找資源，讓「漁港小店」成為活化台西港的一環。

(中時 )