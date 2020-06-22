「故宮藝起玩」前進南投，讓學生透過數位科技體驗故宮文物。（南投國中提供／廖志晃南投傳真）

「故宮藝起玩」前進南投，讓學生透過數位科技體驗故宮文物。（南投國中提供／廖志晃南投傳真）

國立故宮博物院推出「故宮藝起玩─數位微型特展」，利用數位科技將文物知識帶到各地國中、小學，22日巡迴抵達南投國中，透過數位展件與線上學習資源，包括全台首發的虛擬飲茶趣、AR擴增實境、互動繪畫投影等，帶給學子耳目一新的文物學習體驗。

故宮推廣數位教育，並深化和地方教育機構的合作，透過實踐STEAM（Science科學、 Technology技術、Engineering工程、Arts藝術 and Mathematics數學）與創客Maker教育精神，讓文物知識與日常生活產生連結，並呼應108年新課綱「素養導向」的教育精神。

南投國中校長陳恆旭表示，「故宮藝起玩」到南投，校方結合「學校社區共讀站」，在圖書館布置故宮數位展覽區，燈光和動線規畫獨具風格。由於南投國中是科技前導學校，校方配合此次活動，擺設創客及生活科技等學生作品，展現出科技領域教育成果，並透過展覽區閱讀空間、內容延伸，培養師生將博物館文化內容，靈活應用的知識和能力。

故宮藝起玩南投站在端午節當天，也開放給一般民眾參觀，「故宮X南投藝起玩─數位微型特展」，展期6月22日至7月2日，開放時間周一至周五早上10點到下午4點，免費入場；團體導覽請洽南投國中張君端老師預約，電話（049）2222549＃233

(中時 )