姚元浩擔任蛙鞋品牌大使。（LAZULI提供）

熱愛衝浪、露營等戶外活動的姚元浩，近來迷上潛水，他22日出席碳纖維蛙鞋品牌活動，也見證海洋環保公益計畫，他透露自己投資的電商平台也參與了蛙鞋設計研發過程，未來將負責該品牌行銷通路。他表示自己本來就很常做自己喜歡的事，例如開餐廳、衝浪店，但他坦言衝浪店2019年冬天已收掉店面，因為業績漲不起來、庫存壓力太大，且從前兩年開始整個經濟環境不是很好，連東區人潮也衰退，買東西的人愈來愈少，大家購物方式都改變了。

他近期將與製作人湯宗霖合作一個露營、野外求生等內容的戶外節目，戲劇方面則是推掉不少戲約，多年沒拍戲的他說，真的很希望可以等到一個很好的作品，但目前還沒機會看到，因為他拍戲10多年也遇到小瓶頸，很希望是能說服自己、角色也吸引他的劇本，但每次拿到劇本就覺得「現在的我好像演不太出來」，很怕拖累人家，他比較想拍的是《做工的人》這類比較社會寫實、有角色故事的戲。雖然還是能演高富帥，但他更希望自己已等待了一段時間、累積更多能量，可以在更強大的地方爆發出來。

他與王心恬緋聞傳了多時，日前王心恬被爆與舊愛吳念平同桌吃喜酒、疑似復合，但王事後否認，姚元浩也說不知道有此事，但也堅稱兩人只是好朋友，被問還有聯絡嗎？他打太極地說「好朋友都會聯絡」。

(中時 )