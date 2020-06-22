釣魚台改名蔡政府挨批 林郁方轟綠逢日就軟

日本石垣市議會今（22日）通過將釣魚台所在行政區更名「登野城尖閣」，蔡政府挨批僅提出口頭抗議，毫無護漁作為，對此國民黨前立委林郁方受訪表示，一直以來，真正有在幫漁民爭取權益的是國民黨，因為漁權爭議，蘇澳漁民8年前曾動員近百艘漁船去圍釣魚台抗議，當時執政的馬英九政府就請海巡署派艦艇前往護航，日本人因此覺得馬前總統的態度比較強硬，所以才在隔年簽訂《台日漁業協議》，解決多年經濟海域重疊的捕魚權問題，現在換民進黨執政，釣魚台卻輕易的遭到日本改名，林郁方呼籲蔡英文總統真的要硬起來，做出實質作為及行動，抗議日本侵犯中華民國主權，因為國際政治就是「柿子挑軟的吃」，別讓日本人看不起軟土深掘。

針對釣魚台被改名一事，駐日代表謝長廷被立委要求返台說明，林郁方也批謝長廷是失職，一直都幫日本在講話，到底是中華民國的駐日代表，還是日本的駐日代表要搞清楚，拿了台灣人民的納稅錢，就應該要替我們說話、幫我們爭取權益，民進黨真是逢日必軟，遇到日本人腿就軟了，日本才會這樣不把我們台灣當一回事。

如今民間關於「護漁」的聲浪也越來越強，林郁方認為，以總統之尊蔡英文要登島不容易，但現在已有宜蘭縣議員計劃號召船團，要到釣魚台去宣示主權，至少總統可以派海巡署的船去保護這些漁民，衝上釣魚台警告日本人說這是我們的領土，讓日本人知道我們在這邊捕魚是理直氣壯的，至少要做到這件事，林郁方也提到，宜蘭縣的民意代表也都應該上船，和人民站在一起爭取漁權，才能夠得到尊敬。

(中時電子報)