蓋一座博物館不是夢？奇美博物館與世界最小積木品牌nanoblock首度合作，獨家推出一款傳神又可愛的奇美博物館迷你積木玩具，輕輕鬆鬆就能打造屬於自己的掌上博物館。

繼上次把博物館變成「世界最美的便條紙」掀話題之後，此次又與日本積木品牌nanoblock首度合作，以「世界最小微型積木」打造一座迷你版奇美博物館建築，讓積木迷眼睛一亮。整件作品只有手掌大小，運用710顆微型積木組裝，除精巧趣味，更還原了博物館的重點特色，包括圓形穹頂、三角楣牆、大門廊柱，就連戶外繆思廣場的格紋圖樣、頂樓天台的綠色花園等皆一一重現。

奇美博物館表示，為了讓nanoblock深入了解博物館的建築結構，館方提供720°虛擬實境導覽、3D建模圖和空拍影片等素材，歷經20次打樣、耗時一年半才完成作品。日本製作團隊也因為奇美曾被列為「亞洲前20大博物館」的高知名度，而將此作品納入「世界主題建築系列」，成為該系列代表台灣的重要地標之一。此外，nanoblock積木採用奇美實業優質POLYLAC ABS塑膠原料，「取之奇美、用之奇美」的概念讓商品更具意義。

nanoblock積木曾多次榮獲「日本玩具大賞」肯定，其創造的微型積木尺寸只有4mm x 4mm x 5mm，儘管外表與LEGO樂高積木相同，但大小為樂高積木的1/4，精緻小巧的商品特色不但是專業玩家的蒐藏最愛，更是上班族紓壓的療癒逸品。

(工商 )