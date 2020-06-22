台東女中美術班辛苦完成的訂畫創作，被掛在偏僻的巷弄內，前面還停滿車子。（林威志服務處提供／莊哲權台東傳真莊哲權攝）

台東女中美術班師生以廢棄鋁罐為材料，創作巨幅釘畫，歷經近1個月的辛勞，終於歡喜完工，卻被掛在台東火車站旁毫不起眼的偏僻巷弄內，引發家長不滿，東女老師康毓庭表示，師生的心血不被重視，學生很失望。

這幅長18公尺、寬1.2公尺，呈現台東民族群的文化特色的巨幅釘畫作品，是東女美術班老師康毓庭帶領38名學生，利用回收鐵鋁罐裁切後併貼完成，創作過中，不小心就會被割傷手，施作超過2000個小時，但展示地點落差太大，師生們創作後的期待盡失。

康毓庭表示，日前有家長前往欣賞卻「氣炸了」，展出地點在偏僻的巷弄內，作品前雜草叢生，前還停滿車輛，顯示相關單位根本不重視學生的心血，當初接此案子，學生得知作品會被展示在車站附近，很高興心血被看見，創作時特別賣力，結果讓卻學生相當失望。

縣議員林威志接獲家長投訴，前往現場勘查後指出，師生們辛苦那麼久的創作，希望得到大家的肯定，及欣賞的目光，希望相關單位重新檢討放置的地點，才是對創作者的基本尊重。

台東縣政府建設處長許瑞貴說明，廠商為了活化該社區，才找東女合作，所以原本就設定在該牆面設置公共藝術，大概再2個後完成後續美化工作，可望打造成火車站生活圈的新亮點，讓更多人看見。

(中時 )