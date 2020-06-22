1名年輕直播主，苦於自己頻道點閱率低靡，他突發奇想在自己的直播時間裡，預告自己要前往兇宅進行招魂Live秀。當直播主抵達線廠開始，在連喊7次：「請這裡的怨靈現身吧！」，網友竟從直播視訊上看到，他的背後出現1位女性抱著嬰兒黑影，而且還插著1把刀在身上，不斷瘋狂洗版催促趕緊離開，年輕直播主卻不以為意，還以為大家說著是身旁的女夥伴，不料直播結束後，2人竟消失多天，直到警方尋獲時，2人皆以發瘋經神錯亂。

年輕直播主為了增加自己頻道的點閱率，他先行在網上預告自己，將前往某處兇宅進行招魂直播，希望網友能夠準時收看。播出時段到了，直播主為了使網友感到臨場感，他特別準備7根白蠟燭，放置在房間的正中央，以蠟燭為中心繞走4圈後，他將紅線綁在自己小拇指，並準備1碗水及1根針，他拿針扎了自己的小拇指，將血滴入碗中融於水，大喊著：「請這裡的怨靈現身吧！」然而，觀看直播的網友們，卻相當擔憂連忙留言阻止直播主進行下去，但卻徒勞無功。

當直播主唸到第七次「請這裡的怨靈現身吧！」，突然他的背後出現1位長髮女性的影子，雙手抱著嬰兒還插著1把刀在他頭裡，網友的留言瞬時爆增，敢緊要直播主停手。不料，直播主卻以為網友正在問自己同事。但是網友趕緊留言辯解：「不是啦，你趕緊走，你後面那個是鬼影嗎？」直播主認為是網友要嚇人，雖有轉頭卻什麼都沒看到後，與夥伴一起離開兇宅返家。

然而，在兇宅直播完後，直播主等人卻立即消失不見，直到警方在一處民宅尋獲2人後，卻發現2人已經發瘋精神錯亂！

(中時電子報)