前新北市長朱立倫22日到台東豐年機場，與前台東縣長黃健庭相見歡，隨後兩人搭上電扶梯，由黃送朱搭機返北。（莊哲權攝）

前新北市長朱立倫22日下午在台東豐年機場，等候迎接搭機回到台東的前台東縣縣長黃健庭，朱立倫表示，黃健庭及新北市前副市長陳伸賢兩人在這次的監委提名過程，被羞辱，受委屈了，民進黨如此操作，惡意攻擊，對他們兩人造成二度傷害，這樣是不對的，是不公平的。

朱立倫21日到蘭嶼做公益捐贈老花眼鏡，22日上午也參加了島上紅頭村的飛魚小米豐收祭活動，與副總統賴清德同框，兩人只有短暫握手致意，朱中午搭交通船回台東，得知黃健庭將從台北搭機回台東，兩人相約在台東機場見面。

朱立倫說，監委應該是跳脫黨派，當然可以提名不同黨派，但是民進黨為什麼沒有事先知會國民黨，提了名後，又全面發動攻擊黃健庭及陳伸賢，對他們兩人造成二度傷害，兩面操作手法粗糙，希望總統府給大家一個解釋。

黃健庭指出，他很單純的想法就是，有這個機會以黨員的身分進到監察院服務，為國家做事，這是為國民黨加分。顯然現在的政治環境因政黨的對立、派系的鬥爭，容不下此想法，但過去就過去了，回到台東，回到原來自己的生活，繼續做一些為社會有意義的事，他都很願意來做。

對於監察院副院長的席次仍空出來，有沒有轉圜空間。黃健庭說「沒有啦，我說得這麼清楚了」。

朱立倫說，回家真好，不管是回台東或國民黨，相信國民黨也是以溫暖的心歡迎，希望大家用溫暖的心和正面的態度，多給黃健庭加油。

(中時 )