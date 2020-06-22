高雄市議員黃捷遭連署罷免，目前罷捷連署書破兩萬1千份，可能本週會送中選會。而黃捷今(22日)晚間則是在臉書吐露心聲，「最近紛紛擾擾，我也提醒自己不要被影響，專心問政、勤奮服務才是重要的」。

黃捷在臉書進一步提到，「今天是我的總質詢，也是此次定期大會7/22閉幕前我的最後一次質詢，特別針對工務出身的代理市長就教路平議題，希望從制度面真正改善。」

另外，黃捷也說明，今天質詢的市政議題包括要求道路刨鋪標準，修正PCI量表達到客觀且資訊公開透明、落實，還有落實人行道稽查小組、還給行人路權；她也要求違建查報 資訊公開、生態敏感區劃設禁餵區保育野生動物、建立監測機制預防、再生水廠遭污染、評估、高雄捷運高架段設置月台門，以及提供境外生中繼宿舍，確保居家檢疫量能、提高監視器妥善率。

最後，黃捷也說，上半年的質詢到此告一個段落了，地方服務和議題推動也不會停歇，先預祝大家端午連假愉快。

而黃捷貼文曝光後，不少網友則是留言寫下，「最勇敢的議員！堅持走對的路，令人佩服」、「這麼認真的議員，大家都有在看」、「樹頭顧乎在，免驚樹尾做風颱」。

(中時電子報)