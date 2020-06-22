中國國務院總理李克強22日透過視訊方式，與歐洲理事會主席蜜雪兒、歐盟委員會主席馮德萊恩共同主持第22次中國—歐盟領導人會晤。中國政府網報導，關於中歐投資協定，中歐領導人注意到談判取得的進展，重申致力於在2020年達成協定。雙方領導人期待達成高雄心水準的協定，同意將盡最大努力儘快就公平競爭方面的規則達成共識。

隨著疫情趨穩，中國近期試圖修補或加強國際關係，密集和多國領導人視訊會談。報導稱，中國駐歐盟使團團長張明稍早表示，本次視訊會議，是中方領導人同新一屆歐盟領導人首次正式會晤，也是新冠疫情暴發後中歐之間最高級別的機制性交往。

張明稱，此次會晤有望進一步促進中歐雙方戰略互信和互利合作，提升務實合作水準，為疫情之後的雙邊關係發展指明方向，加強中歐在國際和地區事務中的協調配合，進一步彰顯中歐全面戰略夥伴關係的全球意義。

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