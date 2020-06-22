工總於22日召開「亞太產業合作推動委員會」，會中由副理事長林明儒與世界台灣商會聯合總會名譽總會長游萬豐共同簽署MOU，並由經濟部次長林全能以及僑務委員會委員長童振源一同見證，工總希望透過合作意向書的簽署，能與世總共同分享彼此資源，加強雙方的交流合作，尤其是對於促進與各國台商良性互動，拓展海外商機的部分，藉由1+1的力量，創造海外台商地生根茁壯。

工總在過去4年，每年皆推動六國雙邊論壇，幫助企業開啟合作新契機，也成功促成許多商機與市場開發，還有技術合作與人才交流，讓各界對於這個平臺一直有很高的期待。今年因為疫情的關係，許多工作在推動上，顯得有些膠著，因此與世界台商總會簽署MOU，等於又多了一個重要夥伴來共同協助業者拓展海外商機，站穩當地的投資利基。工總相信有了台商總會的「一臂之力」，未來在各國的產業合作與投資交流上，會更加順利與圓滿。

今天的會議討論的重點包括；未來如何就新南向的各項工作與各地台商會合作，有無優先推動項目，雙方可以重點合作的項目，另外，在過往的投資與貿易過程中，是否曾遭遇障礙或困難，需要雙方政府政策進行協調與解決事項。越南台商特別提到，希望政府能協助各地台商會，有系統且持續的編寫當地的台商產業白皮書，並能與當地政府作好溝通與交流。

林明儒認為，這次疫情已重創了全球的經濟與外貿，甚至包括生活常態與經貿秩序，也加速與擴大了全球供應鏈的重組。因此，台灣若要維持全球供應鏈的地位，必須要把握機會超前部署，依據自身需求與產業特性，適時調整產線或移轉生產基地等策略來作因應，讓產業有更強的國際競爭力。

林全能也提出了三點感謝，第一感謝臺商總會的加入與共同合作，第二感謝立委邱臣遠的牽成與支持、第三感謝工總和臺商群力推動各項新南向的投資與合作，經濟部後續將持續發展台灣的核心能量，利用台灣的優勢產業，擴大和新南向國家的合作，期能回應產業界的期待。

(工商 )