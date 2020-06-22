嚴正嵐、李冠毅。（華視提供）

由龍劭華、吳秀珠、嚴正嵐、曾子益、李冠毅等人主演的華視台語劇集《老姑婆的古董老菜單》，22日在拍攝地大稻埕舉行首映。女主角嚴正嵐曾「束胸」演出《花甲男孩轉大人》，她透露這次為了詮釋傲嬌千金，反而要穿調整型內衣製造出「挺」的感覺，刻意打造「大小姐」氣勢與姿態。和嚴正嵐先後合作這兩部戲的龍劭華誇她「這次確實很有女人味，但還不到十足」，問他欠了啥？他笑答：「欠身材啦！」笑翻眾人！

龍劭華接連演出青睞影視製作的《雙城故事》、《老姑婆》，兩戲剛好都在合勝堂拍攝，為區隔角色、呈現差異，他主動提議這次要「跛腳」演出，結果因長時間瘸腿走路，他嘗拍到腿抽筋，首度演戲的資深歌手吳秀珠則爆料：「其實龍哥有一場戲忘了要跛腳！」龍劭華透露，他2009年就發現有糖尿病，但10年完全沒回診，拍這部戲期間自己覺得身體怪怪的，前陣子利用疫情期間工作量少安排去健檢，發現血糖竟高到200多，吃飽飯更會飆到300多，因此最近開始嚴格控制飲食，除了吃藥控制血糖，也注重養生。

嚴正嵐為李冠毅擦汗。（華視提供）

嚴正嵐在《老姑婆的古董老菜單》飾演傲嬌千金。（華視提供）

龍劭華、吳秀珠。（華視提供）

嚴正嵐為戲苦學台語，自嘲台語程度是劇組「老鼠屎」，但歌手出身的她除了演唱片頭、片尾曲，還親自為片尾曲〈滿星閃爍〉填台語歌詞，製作人葉天倫爆料，他聽到副歌有一句歌詞「什麼屎糊在我的眼睛」嚇壞了，反覆懷疑是否聽錯了。嚴正嵐則解釋，這是她第一次為戲寫歌，是想著這部戲中的感覺寫出來的，她坦言「屎」影射的就是劇中的曾子益。

華視台語迷你劇集《老姑婆的古董老菜單》由《雙城故事》的導演葉天倫擔任製作人，劇中啟用大量新生代演員嚴正嵐、李冠毅、曾子益、黃聖雅，實力派演員黃露瑤、王自強、王鏡冠、游安順、今子嫣、資深藝人吳秀珠，更有金鐘影帝龍劭華等人參與演出，故事敘述自己的根，就是自己最大的靠山。無論在落魄、失意、喪志的時候，只要能找回自己的根源，就能找回自己的自信。《老姑婆的古董老菜單》每集60分鐘共10集，將於6月28日晚間10點華視主頻、晚間8點公視台語台、晚間10點半台灣大哥大myVideo、晚間11點中華電信MOD、Hami Video同步跟播。

(中時 )