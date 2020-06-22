莊博鈞在心算找到學習新世界，開啟喜愛數學之路。（盧金足攝）

小六生莊博鈞22日算出50題3位數乘2位數的數學，只花2分42秒，就全部正確算完。（盧金足攝）

主人翁心算創辦人曾春兆有11年的中學數學教學經驗，運用心算教學加強小朋友的推理思考能力，進而樂於探索數學的領域。（盧金足攝）

主人翁心算啟發莊博鈞在心算找到學習新世界，走上喜愛數學之路。（盧金足攝）

莊博鈞從小就學習心算，對推理思考能力學習有助益，一口氣錄取台中市7所私校，主人翁心算也是最大推手之一。（盧金足攝）

就讀國小六年級的莊博鈞，從小就學習心算，不只愛上數學，對推理思考能力學習有助益，一口氣錄取台中市7所私校，22日現身說法，演算50題3位數乘2位數的心算，只花2分42秒，小學4年級就達心算10段，也是國內外金牌常勝軍，未來希望當數學家，讓更多人喜歡數學。

小朋友學數學，生活中隨處都可以是考題，莊博鈞說，和家人去採購或吃自助餐，他運用心算提早算出金額，全家像帶了一個計算機，最重要的是自己更心無旁騖，不是只靠記憶，而是擴大推理思考，現在才讀小六，他已經把國中的數學全讀完了。

隨著3C普及，很多小朋友沈迷電腦遊戲，莊博鈞卻在心算找到學習新世界，開啟喜愛數學之路，在國內的數學比賽常摘金，也前往馬來西亞參加WMI世界數學邀請賽獲得金牌，去年到韓國首爾參賽的2019WMTC世界數學錦標賽，一樣拿到個人賽金牌。

現代人利用計算機、手機、網路等數學計算的方法多，但只有個人能完成的「心算」，加強專注力，心算老師曾春兆指出，目前有上萬種事務機器替代左腦的功能，但讀書或發展事業決定勝負的是右腦，心算和數學同屬於右腦的功能，學心算提升對數學的興趣，更有助小朋友的定力。

莊博鈞錄取台中市7所私校，媽媽眼中的「帥帥」靠的就是數學，本身也學過心算的莊媽媽說，兒子在主人翁心算學習，啟發居功之一，她期許兒子能朝著夢想繼續努力，將來成為一名優秀的會計師或數學家。

莊媽媽表示，她從小學主人翁心算，大學畢業後教主人翁心算迄今20年，深知心算對兒童的幫助，於是在兒子讀幼兒園大班時就開始讓他學習心算，上心算課時，當時才4、5歲的兒子跟在身邊，自己玩豆豆貼，非常有耐力。

「開始學心算後，我發現他對數字非常敏感，方法一教就會」，莊媽媽說，加上持之以恆的練習，兒子小學4年級就達到心算10段。

如何讓兒子不排斥心算，還樂在其中？莊媽媽強調，心算要落實在生活中，有時莊爸爸會問當時讀幼兒園的兒子，「1隻小狗有4隻腳，10隻小狗有幾隻腳？」，兒子立即答出「

40隻腳」。

莊媽媽說，主人翁心算是進入數學領域的一把鑰匙，兒子小學一年級時，在主人翁心算已達2段程度，抱持著試試看的心態報名坊間數學比賽，沒想到一舉拿下金牌，開始到其他國家征戰屢獲佳績。

主人翁心算創辦人曾春兆表示，他有11年中學數學教學經驗，常有機會和家長討論數學教學的問題，後來在機緣下，想到用心算教學來加強小朋友的推理思考能力，進而樂於探索數學的領域。

他強調，基礎階段主人翁心算採十指教學法，再進階到心算，漸進的過程有趣又能活化右腦，學習心算對於提升數學興趣助一臂之力，成為孩子學習過程的隨身寶。

(中時 )