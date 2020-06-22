南投縣觀光產業聯盟協會龍頭，薪火相傳，卸任理事長林志穎將重責大任，交接給新任理事長魏振宇；縣長林明溱感謝林志穎3年來為觀光產業的奉獻，也期盼在魏振宇整合下，帶領觀光業者走出疫情影響，讓南投觀光愈來愈好。

南投縣觀光產業聯盟協會由縣內觀光、旅宿、美食等19個協會所組成，歷來擔任理事長的李吉田、林志穎以及現任理事長魏振宇，都是南投縣觀光發展的重要推手。

林明溱頒發南投縣觀光產業聯盟協會第8屆理事長當選證書給魏振宇，接著兩人一同贈送林志穎「嘉惠永銘」匾額，感謝他的付出；縣府觀光處長陳志賢，則代表頒發聘書給理、監事。

林明溱表示，林志穎過去擔任溪頭妖怪村總經理，對推動南投觀光產業非常用心；魏振宇則是妮娜巧克力夢想城堡董事長，相信由他帶領觀光產業聯盟，將有許多巧思，吸引更多觀光客到南投，進而行銷在地旅遊、農特產品，活絡南投的經濟。

林志穎說，擔任理事長3年來，每年出國舉辦多次旅展宣傳南投觀光，如今疫情解封，希望大家團結互助，在這波旅遊復甦的景氣中搶得先機。

魏振宇表示，將秉持觀光產業聯盟的理念，集中在地資源繼續努力，持續提升南投的觀光價值。

(中時 )