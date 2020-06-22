嘉義縣家畜疾病防治所日前接獲民眾通報，指稱水上鄉有一名女子騎乘機車，疑似將所飼養的馬爾濟斯狗狗踹下車後，加速離去，連狗狗一路狂追也置之不理，家畜所調監視器找到飼主，女子卻辯稱是在訓練犬隻，因家畜所調查明顯有棄養事實，加上必遭主人拋棄的小狗未依規定絕育與辦理寵物登記，依違反動物保護法規定裁罰8萬3000元。

棄後不理還辯稱在訓犬 女子被罰8萬3000元（嘉義縣家畜疾病防治所提供／呂妍庭翻攝）

家畜所今年1月接獲民眾通報，指水上鄉中庄村有人棄養犬隻，並將該犬隻送交家畜所，經家畜所調閱鄰近監視影像與機車車籍資料後，函請當事者製作訪談筆錄，但對棄養一事，當事者表示平日就常常在附近溜犬和訓練小狗，結果當天小狗自己走失，她也曾尋找但沒有找到，表示如有通知就會領回，並非棄養。

家畜所調閱向附近住家調監視錄像，發現當事者在案發地點停車後，就將犬隻從機車驅趕下並加速離去，小狗在車後追趕，飼主都沒停車，且當事人稱有積極尋回，但家畜所接獲通報後就刊登協尋公告，公告屆滿12日仍無人領回，當事者也經家畜所數次聯繫，直到3月才提出說明，更不出積極找狗事證。

因該犬已達4月齡，仍未完成絕育與植入晶片辦理寵物登記，已違反動物保護法相關規定，裁處8萬3000元，所幸這隻可愛的馬爾濟斯經完成絕育後開放認領養，已由愛心人士認養，不過前飼主因不服裁處，已提出訴願。

家畜所表示，動物保護法規定，飼主應為寵物絕育及完成寵物登記，違者最高可處25萬元；任意棄養動物造成流浪狗問題，裁罰3萬元以上、15萬元以下，呼籲民眾將家中犬貓在不影響健康前提下絕育，才能逐步控制及減少流浪犬貓繁殖、影響交通安全及環境衛生疑慮等衍生性問題。

(中時 )