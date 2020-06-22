苗栗縣立國樂團今年將推出3場系列音樂會，規畫經典名曲音樂會、親子音樂會、中秋音樂會，邀請民眾享受藝文盛宴。（何冠嫻攝）

苗栗縣立國樂團今年將推出3場系列音樂會，規畫經典名曲音樂會、親子音樂會、中秋音樂會，邀請民眾享受藝文盛宴。（何冠嫻攝）

苗栗縣立國樂團今年推出3場系列音樂會，將於7月到9月期間，在苗栗北中南推出經典名曲音樂、親子音樂會、中秋音樂會等精彩藝文饗宴，前兩場採售票演出，中秋音樂會則以索票方式入場。

22日苗栗縣長徐耀昌等人為系列音樂會揭開序幕，鼓勵民眾踴躍購票或索票欣賞難得的音樂饗宴。徐耀昌表示，新冠肺炎疫情趨緩，藝術下鄉啟動，3場演出場所將做好萬全防疫準備，希望民眾落實防疫新生活運動，也走進演藝廳聆賞美妙樂音，讓藝術豐富生活。

文觀局指出，「經典名曲音樂會-幻響」結合地方文化特色，透過作曲家不同風格創作，呈現豐富的色彩變化，曲目包含《春樹暮雲幻想曲》、《古槐尋根》、《抒情變奏曲》等，曲目豐富多元，將在7月4日晚上7點30分於苗北藝文中心登場。

「親子音樂會-老鼠娶親之公主不想嫁」將在8月29日晚上7點30分於中正堂演藝廳上演，由苗栗縣立國樂團與愛樂劇工廠，並結合在地優秀演藝團隊惠風舞蹈工作室以及苗栗市客家兒童合唱團，為親子打造音樂饗宴。

「中秋音樂會-樂舞·金秋」將在9月26日晚上7點30分於通霄鎮公所綜合活動中心演藝廳演出，結合音樂與舞蹈，演繹秋天的故事，邀請台北市立國樂團二胡演奏家王銘裕演奏協奏曲《秋韻》，以及結合傑出演藝團隊新樂舞舞團共同演出《牛郎與織女》，與觀眾一起歡慶中秋佳節。3場次演出相關訊息可上縣府文化觀光局網站／藝文資訊／演藝活動或臉書搜尋「貓裏藝文」、「苗栗縣立國樂團」查詢。

(中時 )