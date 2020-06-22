廣受國際各藝術節好評的新編京劇《李爾在此》，演出難度高，需一人分飾10角，但現年67歲的國家文藝獎得主吳興國，卻一再挑戰，在劇中忽男忽女、忽老忽右，今年初才到智利聖地牙哥藝術節演出，9月將在台重演。

這部作品是吳興國改編莎翁經典《李爾王》之作，他表示，2001年編創時，是希望能有一部作品，不只是完全按照莎翁作品，而是能有自己的突破和想法在裡面，「我從中體會一件事，透過這麼多角色，莎士比亞在詢問每一個觀眾：你到底是誰？我們真的清楚知道自己是誰嗎？」

《李爾在此》共有「戲」、「弄」、「人」三幕，故事描述80歲的李爾王，決定把他的國土和政權交給3個女兒，只要女兒們能表現孝心，說出討他歡心的話，他就會賞賜女兒最寶貴的財富。

由於演員必須在劇中變身老人、女人、小丑、兒子，加上大鳴大放的京劇唱腔，是演出一大特色，令觀眾驚喜，曾有28次國際邀請紀錄，並到17個國家演出。

這麼難演的戲，會不會擔心無法傳承下去？吳興國表示，近年他帶著弟子朱柏澄在身旁見習，「我現在體力還很好，希望能盡可能地把我會的，傳給新生代。」

(中時 )