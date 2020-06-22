台東縣警察局22日舉行新卸任局長交接布達典禮，新任局長趙瑞華中央警察大學50期畢業，歷任高雄市政府警察局鳳山分局分局長、苓雅分局分局長及高雄港務警察總隊總隊長等職務，這次由內政部警政署行政組組長調任。

交接典禮由台東縣長饒慶鈴主持布達，內政部警政署主任秘書林順家監交，並邀請地方各級民意代表、情治單位及政府機關等首長、退休警察及所屬員警代表等計200百餘人觀禮。

新任局長趙瑞華現年58歲，中央警察大學50期畢業，歷任高雄市政府警察局鳳山分局分局長、苓雅分局分局長及高雄港務警察總隊總隊長等職務，本次由內政部警政署行政組組長調任。

饒慶鈴對趙瑞華表示歡迎與恭喜之意，也期許趙瑞華承續警察局以往的優異表現，也期勉全體警察同仁與縣府團隊共同努力，讓台東人過好日子，讓幸福繼續前行。

饒縣長也肯定卸任的局長邱文亮自到任以來，推動各項警政工作不遺餘力，並多次偵破跨國走私毒品案件，緝獲巨量毒品，使縣民免於毒害，同時屢獲警政署各項工作評比佳績。

(中時 )