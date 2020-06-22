市長盧秀燕強調，做就對了！她感謝議員的監督與協助，並強調，重大建設將讓豐原脫胎換骨，市府會繼續努力。（陳世宗攝

台中市議會市政總質詢，台中市議員張瀞分盤點台中市長盧秀燕上任後的重大建設進度，強調人民要的是過好生活，一個政府最重要工作就是顧民生、拼建設、拼經濟。市長盧秀燕強調，做就對了！她感謝議員的監督與協助，並強調，重大建設將讓豐原脫胎換骨，市府會繼續努力。

張瀞分抨擊綠營執政搞鬥爭、不但啟動罷韓國家隊罷韓，還抹黑已經往生的高雄市議長許崑源，真是可怕！民進黨全面執政只會上演政治鬥爭大戲，罷韓之後還要搞[除銹、殺柯、儆猴]，唯恐天下不亂，搞得全台灣沒有一刻安寧。她提醒盧秀燕及台中市政府，人民想要過好日子，市府團隊應該全力顧民生、拚經濟、拚建設。

張瀞分洋洋灑灑列出豐原區各項重大建設，並且追蹤施工或規劃進度。豐富專案在前市長胡志強任內規劃定案，立委江啟臣協調由市府代拆代建遷移國防部保甲廠，處理棘手的土地問題，前市長林佳龍上任後只會畫大餅、喊口號，直到市長盧秀燕上任後才啟動工程。未來豐富專案園區內還將興建豐原國民運動中心，打造成運動產業園區。

豐原轉運中心在前市長林佳龍任內規劃高樓層BOT案，結果空轉了四年，市長盧秀燕上任後改採自建方向推動，總算在去年動工，目前交通局已完成地下室外牆防水毯施作，正進行地下2樓樑版結構體作業，預計110年8月底完工。張瀞分說，過去她擔任豐原市長時推動公墓遷葬興建社會住宅，目前安康段社會住宅已經進入第二期工程，預計民國112年底完工。

張瀞分指出，東豐快速道路，在前市長胡志強任內動工，不過，前市長林佳龍上任後貿然宣布停工，之後就波折不斷，不但衍生廠商求償、路線變更等爭議，甚至還遭台中高等行政法院撤銷環評審查決議，導致整個環評必須從頭開始，工程嚴重延宕，如今變成斷橋奇觀，直到市長盧秀燕上任後，才重新啟動環評，積極推動復工。

張瀞分感謝市府積極施作街道打通、地下道填平等，並規劃興建多處活動中心，也提醒市府建設局，針對豐原區圓環南路、中正路口的老舊人行陸橋則要盡快拆除。而對於議員盤點重大建設進度。

盧秀燕強調，市府對各種民意表達都尊重，並虛心拿來檢視施政，從肺炎疫情爆發以來，市府團隊積極部署，衛福部長陳時中也肯定「台中防疫井然有序」。日前台灣世界新聞傳播協會公布幸福城市大調查，台中防疫措施滿意度82％、「幸福感」87.6％名列六都第2，另外根據中華新聞雲民調中心最新調查，民眾對於五都市長整體施政滿意度，台中排名第三，市府將持續努力，爭取市民認同。

(中時 )