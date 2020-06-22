和順國中老師陳美冠榮獲2020年全國杏壇芬芳獎。（台南市政府教育局提供／李宜杰台南傳真）

教育部國民及學前教育署日前公布2020年全國杏壇芬芳獎名單，台南市共有和順國中專任輔導教師陳美冠、宅港國小教師陳美惠2位獲獎，充分發揮教育愛，無私奉獻足為表率。

和順國中教師陳美冠以陪伴學生為職志，發揮所學陪伴學生，走過人生低潮。陳師長期輔導中輟生，引進心理師、社工師及志工等專業資源，協助學生及其家庭，討論未來升學與生涯發展方向，透過正向關懷陪伴，不放棄任何一位學生，為實踐教育愛的杏壇典範。

宅港國小教師陳美惠服務近40載，曾獲2次本市師鐸獎殊榮，長期深耕偏鄉、幫助弱勢孩子，辦理多元活動啟發智能展現長才，結合資源推動閱讀，同時打造三好友善校園，獲教育部品德教育特色學校、友善校園績優學校及績優學務人員，規畫校本課程，結合在地特色，獲全國網界博覽會白金獎，實為杏壇楷模。

台南市政府教育局表示，獲獎實為對教師、學校以及台南市推動教育的肯定，也激勵更多老師深耕教育工作，持續在崗位上以教育、愛與關懷，成為孩子心目中最值得信任與依靠的心靈港口，共同為提升教育品質努力。

(中時 )