苗栗縣出磺坑礦場為世界上現存最古老、且還在生產的油礦區之一，不僅見證百餘年來台灣採油氣的歷史，也蘊藏豐富、珍貴的文化資產。苗栗縣政府爭取中央補助執行「苗栗出磺坑礦業再造歷史現場活化發展計畫」，修復、利用歷史建築外，更極力推動文化創新導入，傳承無形文化資產。

縣府推動出磺坑活化發展計畫中，子計畫之一的「石油產業群口述訪談暨影像記錄拍攝出版」，歷時8個月訪談超過50位中油現任與退休員工、家屬、苗栗石油聚落居民以及學者專家，完整記錄苗栗石油聚落的興衰史。

文觀局並辦理「逆時光尋油人─石油產業聚落口述歷史座談會」，邀請資深中油人分享上山下海的採油歲月。透過資深中油人的口述歷史，讓人更深入了解在地過去記憶與文化。會中，苗栗縣副縣長鄧桂菊並感謝老油人為台灣經濟與石油發展奉獻一生，以及對保存文化資產的協助。

縣府也與台灣中油股份有限公司攜手EX-亞洲劇團，在出磺坑台灣油礦陳列館前，進行《106號油井》舞台劇首演，將藝文戲劇導入礦業歷史軌跡，更讓觀眾透過戲劇情節勾起共同情感，體驗歷史現場懷古。文觀局指出，透過出磺坑活化發展計畫，期盼苗栗諸多採礦設備、建築以及口述歷史等，有形及無形文化資產得以保存與傳承。

(中時 )