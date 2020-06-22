對於政府鬆綁禁奢令政策，以及鼓勵政府相關公共事業等單位可訂飯店來舉辦會議或培訓，各大星級飯店紛紛表示樂觀其成，雖一般民眾對公務人員到星級飯店舉辦培訓或會議易有不佳觀感，但全台擁13家分店的福容大飯店指出，政府相關單位到飯店辦理各項活動，反而更能了解當地的美食、文化等旅遊特色，對擬定政策來推廣境內或境外觀光都極有助益，也是以身作則帶動觀光，而目前福容大飯店也已接獲不少公部門洽詢電話。

台北晶華酒店表示，解禁奢令對消費者跟業者都是雙贏，在全台大解封前，多數客人都僅觀望或詢問明年檔期，但解封後，目前大型活動如婚宴、記者會等，實質上下訂的活動訂單明顯上升，且不分大、小型活動，婚宴的部分成長最顯著，今年下半年周五六日的好日子幾乎皆已全訂滿，且新人們都已有較沒有顧慮總人數多寡的擔心氣息。

台北君悅酒店在解封後接到的活動訂單明顯提升，除了會議之外，公司行號的商業餐敘也增加，並期待透過這項政策能促進會議與住宿的相關需求提升。寒舍餐旅也表示，無論是振興三倍券、安心旅遊或鬆綁禁奢令等，只要能振興國旅市場的政策，寒舍都樂觀其成、全力支持。

不過，對於許多都會型飯店與商旅來說，情況仍在瀕臨崩潰的邊緣，政府解禁奢令和鼓勵公務機關去飯店舉辦培訓或員工旅遊，仍像振興三倍券一樣多是「看得到吃不到」，因解封後民眾愛往風景區跑，以大部分都會型飯店與商旅來看，住房率也僅免強來到2至3成，讓許多都會型飯店商旅業者仍苦不堪言。

有商旅業者私下透露：「通常到飯店舉辦相關會議活動都會結合觀光，所以要輪到我們這種市區飯店也比較難，而且我們也不像星級飯店有大型會議室，台北的會議需求住宿天數普遍也都不長。」另外還有商旅業者表示：「住房率從1成進步到2成，但房價大多是砍半賤價賣，更不要說接到什麼大型活動，真的快撐不下去！」盼政府能祭出針對都會型飯店商旅的實質補助政策，挽救危在旦夕的產業。

(中時 )