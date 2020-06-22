2年未推出新作的秦昊回歸演員身分，在愛奇藝迷霧劇場劇集《隱秘的角落》中扮演外表溫順有禮但內心自卑扭曲的數學代課老師「張東昇」，到位的演技備受肯定。播出後，觀眾紛紛驚呼才看不到5分鐘就被秦昊的腹黑演技嚇到，「秦昊帶你去爬山」因此成為微博的熱門關鍵字，他得知後搞笑地在伊能靜練舞影片下方留言「別跳了～走～帶你爬山去啊～」，網友們也相當入戲，紛紛要她千萬別答應。

劇中他因為工作收入不穩被親友看輕，連老婆都變心，在外頭有了小王提出離婚要求；積極想挽回婚姻的他，趁著帶岳父、岳母登山踏青的空檔，低聲下氣地希望他們能幫忙說服老婆改變心意，沒想到被狠狠打槍，他一怒之下將兩人殺害再淡定報案並偽裝成意外失足墜崖，陰冷眼神讓觀眾不寒而慄，甚至笑稱現在看到他會怕怕的。

秦昊劇中飾演腹黑數學代課老師。（愛奇藝台灣站提供）

韓劇歐巴們總會在沖澡戲中秀出冰塊腹肌，讓觀眾大飽眼福，但秦昊在《隱秘的角落》裡卻是露出不為人知的禿頂，成為全劇一大「亮」點，他的禿頭照最近在網路瘋傳，讓他不得不發文寫下「假髮一戴，誰都不愛！謝謝關心，髮際線尚好。」澄清一切只是戲劇效果。

《隱秘的角落》改編自作家紫金陳的推理小說《壞小孩》，除了雙影帝秦昊、王景春，還有童星榮梓杉、史彭元、王聖迪飆戲。不只劇情緊湊，還帶有對人性的窺視，播出後豆瓣分數達9.2分，獲讚是燒腦神劇。《隱秘的角落》每週二至四晚間8點於愛奇藝台灣站播出。

(中時 )