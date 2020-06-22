近日與歌手張清芳傳出離婚消息的宋學仁，近幾年雖然因為處於半退休狀態，大部分的新聞都是跟著張清芳出現在娛樂新聞版面，但實際上他不僅在台灣，甚至大中華區投資銀行界卻是赫赫有名的「教父級」人物。投行是服務企業界，為企業籌資、併購、IPO等工作，是協助企業一起成長、且在釋股過程中讓國際機構投資人有滿意的投報率，而宋學仁便在其中扮演核心角色。

今年已67歲的宋學仁，政治大學企管碩士畢業後就獲得全亞洲僅10個名額的美國傅爾布萊特外籍學生獎學金，進入哈佛大學取得MBA，憑這樣的學歷，他展開了在香港、東京、倫敦等金融中心工作，也做過花旗銀行台北分行經理，1992年擔任大華證券總經理，94年被高盛延攬為執行董事台灣辦事處負責人。

「高盛(Goldman Sachs)」這塊招牌，對於投資銀行家(Invest ment Banker)來說，會毫無懸念地將之視為職場生涯最重要的里程碑，也因此，「高盛人」總有著迴異於其他投資銀行家的人格特質與特殊地位，而高盛的血液，也深植在宋學仁的體內。但宋學仁接高盛台灣辦事處負責人時，全公司只有他和秘書兩人，在此之前，他是管理4百人的證券總經理。

宋學仁待在高盛兩年，他便被拔擢成董事總經理（Managing Director），更在1998年升到合夥人（partner），晉升之快，在台灣這個投行並不算興盛的地區，被視為傳奇人物。在高盛服務13年的他，最後當上了高盛亞洲區副董事長，在高盛的後期，他大部分的時間都待在香港，以他在大中華區人脈，成為高盛相當倚重他的專業與客戶關係，是開彊闢土整個大中華區市場，不可或缺的人物。

(中時電子報)