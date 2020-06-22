即將於7月登場的「2020台南台語月」，今年以「台語沖沖滾／Tâi-gí tshiâng-tshiâng-kún」為主題，象徵台語源源不絕的朝氣、草根性，將台語以藝文型態推廣，打造熱鬧非凡的台語慶典。此外，為延續台語研究學者王育德先生一生所重視的台語教育、文化、美學，邁入第2年的「台南台語月」，將台語結合藝術、文學，帶給大家一場專屬台語的華麗盛會。

台南台語月系列活動「台語現代詩牆」，在《台江台語文學》雜誌總編輯陳建成主持下，從歷期《台江》以及近期徵文中，揀選出20首台語現代詩，並由文化局邀請藝術團隊，歷經2個多月籌製，以藝術妝點「台語現代詩牆」，將藝術結合文學，裝置於王育德紀念館外的四方涼亭。

現場除以刺繡呈現台語詩，也邀請專業台語老師朗讀配音，並提供QR Code掃描，用手機即可聆聽優美台語詩。詩牆將於24日裝設完成，歡迎前往參觀。

文化局指出，「台語現代詩牆」主要描繪福爾摩沙的人物、風景及美食，用本土語言呈現土地最動人的詩篇。邀請所有愛好台語文學的朋友，趁著詩人節一起來吳園乘風納涼，欣賞充滿藝術氛圍的現代台語詩，一邊用手機聆聽台語詩、學唸台語，作伙來吟詩、看古今遊台灣。

(中時 )