老牌機車製造廠台鈴工業，今年9月即將迎來自有電動車品牌eReady的誕生，目前正積極佈建經銷通路，適逢畢業季來臨，eReady也宣布，即日起號召新鮮人至104人力銀行搜尋「eReady」最新釋出職缺，包括銷售顧問、儲備店經理、及維修工程師等等，eReady將提供新鮮人完善的培訓課程、優質的工作環境、健全的獎勵升遷制度，號召具有服務熱忱的優秀青年投入這個極具發展前景的電動機車產業，貢獻已力響應綠能環保、為邁向智慧城市而努力。

台鈴電動車事業部總監林進賢表示，「與時俱進、以人為本」是eReady的經營理念，eReady格外重視第一線同仁的想法與回饋，並提供完整教育訓練及良好的職場氛圍，讓員工能夠樂在工作。」 每一位夥伴都將是eReady的品牌大使，希望邀請熱情有活力的青年，展現服務熱誠、經營在地商圈，讓每家門市成為商圈中不可或缺的好鄰居，帶領消費者進入eReady電動機車的「新美好移動體驗」。

(工商 )