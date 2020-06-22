辛巴威正面臨該國10多年以來最嚴重的經濟危機，民眾對於貧困補助措施和各種貪污行為都相當不滿，因此辛巴威政府決定將開始實施《不明來源財富法令》（Unexplained Wealth Order），開始針對有錢人進行財富審查，若是無法提出證明財產從何而來，將可能面臨資產被沒收的情況。

據BBC報導，辛巴威政府於2019年7月通過的《不明來源財富法令》即將開始實施，當局會針對有錢人進行財富審查，即使法院裁撤了他們的貪污指控，若仍無法證明或解釋財富從何而來，資產就有可能會被沒收。

反貪污委員會主席洛伊斯法官（Loyce Matanda-Moyo）表示，此法令是針對有錢人，「人們必須提供與所賺金額相符的商品或服務發票，且要與所購財產的價值相匹配，我們還會檢查這些人是否有在納稅。」

其實辛巴威並非第一個實施《不明來源財富法令》的國家，早在2017年時，愛爾蘭和英國都引進此項命令，要求解釋財產來源。

監察貪污腐敗的國際非政府組織「透明國際（TransparencyInternational）」先前就在辛巴威發現一起可疑的新冠肺炎醫療用品採購案，因相關醫療用品價格飆漲，代表其中可能藏有貪汙情況，之後辛巴威的衛生部長奧巴迪亞莫約（Obadiah Moyo）就於20日遭逮。

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(中時電子報)