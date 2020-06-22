（中華郵政將於7月21日發行防疫郵票。圖／中華郵政提供）

嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情期間，政府推行多項防疫政策有成，獲各界高度肯定，為宣導並響應政府防疫措施，中華郵政公司於7月21日發行「防疫郵票」1套2枚(面值分別為13元及15元)，並於同日上午10時在郵政博物館10樓舉辦郵票發行典禮。

本套郵票採橫聯刷設計，兩枚郵票間另加印「團結防疫，戰勝病毒」及「Taiwan Can Help」之過橋文字。面值13元郵票，以地球經緯線象徵疫情蔓延全球，醫護、環境消毒人員及民眾共同積極投入防疫行動，傳達全球攜手防疫意涵；面值15元郵票分別以防疫物資有效率的生產與配送、病毒檢測與疫苗研發，及配合居家檢疫或隔離、搭乘大眾運輸戴口罩、勤洗手等措施，展現全民團結防疫的決心。

配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡、明信片各1批，提前於7月17日發售；另製作預銷首日戳套票封，於郵票發行當日供售，可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購；另限量發行郵摺1款，於「防疫郵票」發行典禮會場及集郵電子商城供售。

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