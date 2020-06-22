上半年許多藝文活動因新冠肺炎疫情被迫取消或延期，除了樂迷失望外，更有不少弱勢朋友因此失去演出機會，第一銀行文教基金會長期秉持「在地經營 在地關懷」理念，為推廣社會公益，並期盼在此非常時期，能讓音樂帶給我們支持的正向力量，特地首次推出「第一銀行 傳愛零距離」線上音樂會。

第一銀行文教基金會表示，歡迎民眾透過第一銀行官方Youtube欣賞這場優質音樂饗宴。

值得一提的是，本次線上音樂會演出地點特別選在第一銀行華山分行頂樓的「零碳排綠屋頂」，結合太陽能發電、魚菜共生及雨水回收系統，可讓資源供需接近自給自足，實踐生產、生活及生態之三生概念。

這場涵蓋綠色環保公益精神的線上音樂會，表演團體邀請到第一銀行文教基金會長期扶持，曾數次合作的天籟美聲新北市「福山國小泰雅歌謠隊」，以及非常有才華的「Life爵士樂團」團長吳柏毅與「翊聲承諾」共同帶來精彩演出，希望透過美好音樂，為疫情提供溫暖正能量。

節目一開始，可愛的「福山國小泰雅歌謠隊」帶來泰雅族懷念組曲，為「第一銀行 傳愛零距離」線上音樂會揭開序幕，孩子們嘹亮悠揚的美聲，傳達了泰雅傳統的古調之美；接著由視障朋友所組成的「Life爵士樂團」團長吳柏毅與「翊聲承諾」分別帶來《生命協奏曲》及《小手拉大手》，充滿生命力的演出，讓大家深深感動不已，最後再以《手牽手》大合唱，為表演畫下完美句點。

第一銀行文教基金會長期秉持著「取之於社會、用之於社會」的精神，投入各項社會公益、關懷弱勢，未來也將繼續投入各項資源，期盼發揮拋磚引玉效果，邀請更多企業與大眾一起伸出援手齊心送暖，以具體行動回饋社會。

(工商 )