金管會舉辦績優金融機構頒獎典禮，臺灣企銀獲頒「本國銀行加強辦理中小企業放款方案(A組)優等獎」與「本國銀行辦理新創重點產業放款方案(A組)甲等獎」，同時接受表揚為「熱心參與走入校園與社區金融知識宣導活動」之金融機構，臺灣企銀不僅積極投入協助企業成長、提供融資服務，亦發揮企業社會責任精神，對廣宣金融知識不遺餘力。

臺灣企銀董事長黃博怡表示，臺灣企銀為中小企業不可或缺的專業銀行，長期深耕臺灣中小企業，致力於中小企業發展，協助小微新創企業取得營運所需資金，落實普惠金融精神。本次因新冠肺炎疫情影響，臺灣企銀全力配合政府政策推動各項紓困貸款，針對受疫情影響之企業，主動關懷輔導及協助，一起守護並支持企業度過難關。

臺灣企銀於公股行庫中，企業授信戶數位居首位，扮演了中小企業最堅強的後盾。

臺灣企銀表示，在企業草創、成長、轉型等各階段從不缺席，未來將持續響應政府政策，結合內外部資源，長期陪伴企業走過大風大浪，為我國經濟穩定盡一份心力。

(工商 )