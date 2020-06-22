高雄市前市長韓國瑜遭罷免下台，近日又被發現他當時以浪費公帑為由，不願入住市長官邸，不料空無一人的官邸每年仍編列124萬元預算維護，遭譏諷是「高級蚊子館」。民進黨議員砲火連天，但同黨的高雄市長補選參選人陳其邁也說，由於家裡目前僅2人2貓，所以也傾向不住官邸，打算將其作為公益使用，說法似乎和韓國瑜如出一轍。

據了解，韓國瑜2018年上任高雄市長後，曾說「住那麼大的房子也是浪費」，決定自行在左營區租房居住，並表示官邸將開放給公益團體使用，然而一直到他被罷免解職，官邸不僅不曾外借，還被民進黨籍市議員鄭孟洳發現，官邸長期無人使用，每年卻編列124萬元預算維修，還耗費4名警力維安，質疑韓市府根本是浪費公帑。

陳其邁積極投入市長補選。（圖／陳其邁競選團隊提供）

對此，高雄市政府行政暨國際處代理處長蔡淑貞解釋，這124萬的預算除了市長官邸，還包含光復二街32間宿舍、澄清路8間宿舍及副市長官邸的維護，另市長官邸是住宿使用，若要改為公益用途，不僅要變更格局，還得考量安全性，經評估必須再花一筆經費，若未來的市長有住宿需求，恐怕又必須改回來。

至於正力拚市長補選的陳其邁未來是否打算入住官邸？陳其邁今（22日）受訪時提到，由於兒子要出國深造，女兒則在台北讀書，家裡目前只剩他和太太及2隻貓，加上他在左營有置產，因此不傾向搬進官邸；他也強調，住的環境只要自在、夠用就好，「現在要專心選舉，講這個還太遠」。

針對媒體提問若不住市長官邸，對閒置空間有何規劃，陳其邁指出，他過去擔任高雄市代理市長時期，曾在官邸住過一段時間，根據他的了解，可考慮將市長官邸用作接待學生等公益活動用途，兼具活化空間與公益性。

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(中時電子報)