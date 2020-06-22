台中市865路公車從谷關往返梨山，1天單向各3班次。市議員朱元宏22日為梨山長輩請命！他說交通局865路公車不是為梨山居民而行駛，是為旅行社；規定3天前網路訂位，長輩下山要看病無法搭到公車，單趟也要花5個多小時。交通局說，將持續盤點、調整相關轉乘路線及班次，提升大梨山地區大眾運輸環境。

朱元宏說，865路公車從谷關往返梨山，看似方便梨山居民下山，其實是為旅行社，梨山居民搭乘865路公車，必須3天前在網路訂位，原住民長輩要到市區看病，根本不會網路訂位，臨時要下山也沒有公車可搭。

朱元宏估算，長輩搭865路公車從梨山發車，1天3班分別為上午6時10分、11時10分及下午3時40分；長輩要搭11時10分發車的班次，要從家裡步行到環山部落，搭乘10時發車的公車到梨山，轉乘865路公車，中午1時到谷關，轉乘公車下午3時到中港站，再走路到台中榮總已3時20分。

交通局長葉昭甫說，大梨山地區有865及866路公車，環山及松茂部落民眾可搭乘866路至梨山站，原地轉乘865路公車直達谷關站；民眾若搭乘865路公車，可無縫轉乘207、850及153路車次，前往東勢、豐原、台中車站、朝馬轉運站及台中高鐵等地區，每天有近百班次。

葉昭甫說，為照顧偏遠地區民眾，每班865路公車皆保留3個座位，供在地民眾免預約優先使用；自4月30日開始，交通局也開放電話預約服務，讓不方便使用網路的民眾也可提前預約。

(中時 )