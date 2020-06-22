呂秀蓮：台灣應「親美友日和中」 建立「雙兩岸關係」

前副總統呂秀蓮今日於台大校友會館召開「從辦公桌到與簽字筆談雙兩岸關係」記者會並表示，過去台灣在美中之間被迫選邊站，但在天災人禍頻繁的情況下，大家都是地球的過客，為何要選邊站？台灣應該「親美友日和中」，與隔著台灣海峽的中國、隔著太平洋的美國，同時經營「雙兩岸關係」。

今日除呂秀蓮外，包括前國防部長蔡明憲、孫文學校總校長張亞中、輔大日本暨東亞研究中心主任何思慎等人也到場。

美國前國安顧問波頓(John Bolton)即將出版回憶錄，據了解，書中敘述美國總統川普在去年11月背棄敘利亞庫德族，而外界猜測下一波川普背棄的可能對象中，台灣名列前茅。而川普也對台灣特別反感，常在會議中拿起一支筆說「這是台灣」，指著書桌說「那是中國」。意指中國是大國，台灣是彈丸之地。

呂秀蓮表示，自從川普上台後，和中國從貿易戰、金融戰、科技戰、全面開戰，有人說是新冷戰，但其實現在已瀕熱戰邊緣。因為美國感受到中國的威脅，所以要想辦法打下來。美國近期意識到，印度正在威脅中國，中印邊界擴充軍事衝突，因此美國持續注意印中狀況。

呂秀蓮指出，最近北韓的金與正一聲令下，炸掉一棟兩韓聯絡辦公室，挑起衝突，有如三年前金正恩挑戰川普。此舉可能是因為北韓新冠肺炎疫情嚴重，但卻又不想挑明向世界各國請求援助。因為過去全球多國召開數次和平會議要援助北韓，但結果所有承諾都是空的，北韓因此故意發一點脾氣，以免全世界又繼續耍北韓。而台灣千萬不要變成另一個北韓，被各國耍弄。

何思慎表示，國內討論釣魚台事件，其實是藍綠政治戰線的延長。台灣現在都用「準同盟」來安慰自己跟美國的關係。但70年代日本也曾被美國拋棄過，而日本和美國打交道時，向來會聰明地保留迴旋空間，同時也知道要跟中國交流。

何思慎指出，川普現在把台灣當作跟中國討價還價、本小利大的籌碼，「美國吃定台灣沒有叫板還手的能力」，如果台灣陷入這種狀況，是非常危險的。台灣應該正視美中問題，想辦法趨吉避凶。

呂秀蓮提出一個新的觀念，建議由美國主導，邀請太平洋上的國家加入，組成太平洋民主國協，也期盼中國加入，共同對抗天災問題。另也呼籲中國不要總是用硬實力來思考，把自己的美夢變成他國的噩夢。

(中時 )