透過核磁共振影像確認68歲黃姓婦人，為第一腰椎及第五腰椎壓迫性骨折且有空洞。（嘉義長庚醫院提供／張毓翎嘉義傳真）

68歲黃姓婦人接受微創骨水泥椎體成型手術後。（嘉義長庚醫院提供／張毓翎嘉義傳真）

68歲黃姓婦人退休後，花了許多時間和精力在自己的開心農場上，退休生活十分愜意，某天她在田裡彎腰拔菜時，突然腰椎一痛，跌坐在地上爬不起來，痛到快得憂鬱症，到嘉義長庚醫院就診後，發現有2處脊椎壓迫性骨折且有空洞，接受「微創脊椎椎體成型術」，手術後1個小時就可以下床，隔天出院，重拾樂活人生。

事發後一個月，黃婦病情未好轉，從床上坐起就疼痛難耐，更別說站立或走路，就醫後，發現有2處的脊椎壓迫性骨折且有空洞，遵循骨科醫師李建穎建議，使用骨水泥填充脊椎骨裡的空洞，手術後疼痛明顯舒緩。

李建穎表示，伴隨著高齡人口增加，骨質疏鬆性的骨折病例愈來愈多，近一個月發現有2位病人同時有2處脊椎壓迫性骨折，由於同時發生2處以上的脊椎壓迫性骨折並不常見，所以特別容易被忽略。

他強調，接受「微創脊椎椎體成型術」治療後的病人，如果沒有改善不良的姿勢和習慣，繼續彎腰搬重物，仍有可能在其他的脊椎骨，再次發生壓迫性骨折，關注骨質疏鬆症的預防和治療也是刻不容緩。

此外，李建穎建議停經後的婦女朋友和長輩們，定期做骨質密度檢測，如果有骨質疏鬆症，要主動與醫師討論如何保健與治療，除了攝取高鈣食物，適度曬太陽及運動，補充適量維生素D3也是首要步驟。

(中時 )