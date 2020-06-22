總統府今天宣布新任監委提名名單，被提名為監察院長的前總統府祕書長陳菊今(22)日在記者會上宣布，一旦立法院通過提名，她就會辭去所有政黨職務，並退出政黨。對此，國民黨台北市議員游淑慧狂酸「邁擱騙啊」，並指出就算陳菊退黨了，她的影響力也不會跟著退去。

游淑慧在臉書上表示，「陳菊退黨只是依民進黨自己的規定而即便黨籍暫時沒有，骨子的綠，新潮流的大姊大，這些身份退的掉嗎？」並附上民進黨《黨員入黨辦法》第七條證明。游淑慧還酸爆陳菊，「邁擱騙啊！」

游淑慧也對總統蔡英文開砲，指蔡總統才是最該超然公正、超越黨派的人，這樣蔡總統要不要也宣布退出政黨？並認為蔡總統兼任民進黨黨主席，除了是打臉自己，還告訴全民，她就是一黨之私，黨派治國。

網友們也回應，「照著邏輯財政部長應該是陳致中啊」、「看到李進勇的優秀表現，陳菊肯定有過之，絕無不及」、「笑死我了，雙標黨說好的廢煎茶怨呢?」、「綠骨去皮還是綠骨」、「血液透析也無法改變細胞內的綠」。

(中時電子報)